Climathon a Courmayeur, sfida di idee

(ANSA) - AOSTA, 14 AGO - Si svolgerà dal 25 al 27 ottobre 2019 al Forum Sport Center il progetto 'Climathon Courmayeur 2019'. Si tratta di un hackaton della durata di 24 ore non stop - a cui il Comune ha concesso il patrocinio - curato dalla Fondazione Giacomo Brodolini, organizzazione no profit, ente gestore delle Pépinière d'Entreprises della Valle d'Aosta e organizzatore delle edizioni 2017 e 2018 di Climathon Torino.

"Abbiamo voluto organizzare questa importante occasione di riflessione - spiega il sindaco, Stefano Miserocchi - per tutti coloro che vorranno mettersi in gioco intorno a temi importanti per il futuro della montagna, tra i quali su tutti l'attenzione ai cambiamenti climatici nel sistema alpino, la protezione del nostro sistema territoriale e il suo sviluppo in chiave turistica". Climathon è un movimento globale per il coinvolgimento dei cittadini all'azione, che fornisce supporto e soluzioni alle sfide che il cambiamento climatico lancia ai territori.