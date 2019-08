Domani il funerale di Daricou

Sarà celebrato domani, mercoledì 14 agosto, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Chatillon, il funerale di Federico Daricou, guida alpina della Società del Cervino e tecnico del Soccorso alpino valdostano morto sabato a 38 anni, insieme a un cliente, sul Grand Combin. Le autorità svizzere hanno rilasciato il nulla osta al trasferimento della salma. Daricou, che abitava a Chatillon, lascia la moglie e due figli. Mercoledì 14 agosto, per la veillà des guides (che si svolgerà con un programma ridotto), la società delle guide e il comune di Valtournenche lo ricorderanno davanti alla chiesa alle 21. Una scarica di sassi aveva travolto guida e cliente verso le cinque di mattina, sotto il Colle Meitin, a circa 3.500 metri di quota, in una ripida zona di misto. Nicolò Morano, di 29 anni, di Vercelli, era morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Daricou, ferito a una gamba, era riuscito a dare l'allarme via telefono.

E' deceduto alcune ore dopo all'ospedale di Sion, dove era stato trasportato in elicottero.