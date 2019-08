A Ferragosto bel tempo e no afa in Vda

Un Ferragosto di sostanziale bel tempo è atteso in Valle d'Aosta. Da martedì, "per tutta la settimana" il cielo è previsto "abbastanza soleggiato con cumuli al pomeriggio" e le "temperature non saliranno moltissimo", fanno sapere dall'ufficio meteo regionale. Per mercoledì prossimo, vigilia di Ferragosto, - data a cui oggi arriva il bollettino meteorologico della Regione - ad Aosta sono previsti tra i 13 e i 26 gradi, a Courmayeur tra i 10 e i 23 e a Cervinia da -1 a 13, con lo zero termico tra i 3.800 e i 4.000 metri.

Intanto è previsto che si esauriranno entro la serata i forti temporali attesi dal pomeriggio e per i quali il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino che riporta un avviso meteo e una ordinaria criticità idrogeologica (allerta 'gialla', livello 1 su 3).