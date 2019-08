Messner,bene candidatura Unesco M.Bianco

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 11 AGO - "State candidando il Monte Bianco a patrimonio culturale e non naturale come le Dolomiti, una ulteriore sfida. È più semplice candidare una montagna a patrimonio naturale che culturale, però sotto la montagna selvaggia esiste una montagna fatta di lavoro e di persone che la vivono. Quella deve essere la vostra forza".

Reinhold Messner, figura di spicco dell'alpinismo mondiale, è intervenuto così sulla Skyway al dibattito 'Monte Bianco, quale futuro?'.

La potenza di una narrativa che colpisca è, secondo Messner, "il vero motore di un'accettazione della candidatura": "Dovrete creare una narrativa dell'alpinismo - ha aggiunto - nella quale la disciplina non rimanga nell'ambito sportivo, ma diventi culturale. Una narrativa che permetta a tutti di comprendere il Monte Bianco: avete un grande patrimonio, un Mountain Heritage che va sottolineato e che potrebbe fare una grande differenza.

La vostra eredità culturale di montagna è il vostro racconto e la narrativa è il vostro storytelling".