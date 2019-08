Regione Vda sponsor Martine Michieletto

(ANSA) - AOSTA, 11 AGO - La Giunta regionale ha approvato il progetto di comunicazione consistente nella veicolazione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta attraverso l'immagine pubblica e i mezzi di comunicazione dell'atleta Martine Michieletto, che ha vinto ben cinque titoli mondiali di Kickboxing e Thai boxe. Vittorie che hanno permesso all'atleta di Donnas "non solo di aumentare la sua notorietà a livello nazionale e internazionale, ma anche di essere considerata tra le più forti atlete a livello mondiale". L'impegno contrattuale è di tre anni per un investimento complessivo di 36.600 euro.

"Dopo Pellegrino, Brignone e De Fabiani questo ulteriore intervento per una nostra grande atleta - sottolinea l'assessore Laurent Viérin - si inserisce nella volontà di sostenere i nostri campioni e riveste anche per la Valle d'Aosta un rilevante interesse promozionale turistico e sportivo considerando il fatto che Martine è considerata una vera 'icona' negli sport da combattimento".