Napoleonica,l'Armée invade il Forte Bard

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Torna in scena al Forte di Bard per la quinta volta - il 31 agosto e il primo settembre - Napoleonica, la rievocazione storica del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della Seconda Campagna d'Italia. In discesa dal Colle del Gran San Bernardo, l'Armée de Réserve francese invase all'epoca la Valle d'Aosta ponendo sotto assedio il Forte di Bard, che dopo due settimane capitolò ma con l'onore delle armi. Sono attesi più di 250 rievocatori provenienti da tutta Europa. Il Borgo e il Forte di Bard ospiteranno rispettivamente l'accampamento francese e austro-piemontese con animazioni che coinvolgeranno direttamente il pubblico. Un mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica sarà allestito nella piazza di Gola del Forte e nel corso delle due giornate gli spazi della fortezza saranno sede di animazioni e parate.

L'evento è promosso dall'associazione Forte di Bard in collaborazione con l'associazione storico-culturale 'Il segno del passato'.