Gpff, campagna su ambiente, cultura e Ue

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Si intitola "Whatever it takes! Nature, Culture Europe" - frase ispirata alla nota locuzione di Mario Draghi - la campagna lanciata dal Gran Paradiso Film Festival per contribuire alla sostenibilità ambientale, alla diffusione della cultura, alla coesione europea, "a qualsiasi costo". L'iniziativa è stata presentata a Cogne in occasione della serata finale della rassegna sul cinema naturalistico. In dettaglio il team del Festival - guidato da Luisa Vuillermoz - invita chiunque voglia aderire a questa iniziativa ad inviare la propria foto o un video in cui compaia la scritta #whateverittakes! Nature Culture Europe. "Chi fosse interessato può fotografarsi con la scritta su un foglio, su una tazza, sulla sabbia, sulla neve, su un giornale, su un libro, sulla pelle o ovunque desideri: l'idea è che questo messaggio si riempia di volti di persone che condividano questi valori" si legge in una nota. Hanno già inviato i loro scatti Giuliano Amato, Hervé Barmasse, Flavio Caroli, Roberto Cingolani e Carlo Cottarelli.