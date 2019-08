Europei mtb, 586 giovani biker a Pila

Sono 586 i giovanissimi atleti attesi a Pila per il campionato europeo giovanile di mountain bike under 15 e under 17, in programma dal 20 al 24 agosto.

"Siamo felicissimi, i numeri che faremo registrare in questa edizione sono il premio del lavoro e degli ottimi ricordi che abbiamo lasciato nella memoria di tutti nel 2018", sottolinea Felice Piccolo, presidente del comitato organizzatore e del Pila bike planet.

Duecentoquattro ragazze e 382 ragazzi rappresenteranno 29 nazioni, dieci in più della scorsa edizione: dall'Italia (142) alla Gran Bretagna (38), passando, tra gli altri, per Austria (36), Belgio (14), Danimarca (48), Estonia (6), Finlandia (12), Francia (6), Germania (37), Israele (6) e Ucraina (10). Gli iscritti a comporre le squadre di tre elementi sono 543 (99 team Under 17 e 81 Under 15; 200 femmine, 343 maschi). A loro si aggiungono 43 iscritti singolarmente - quattro donne, 39 maschi - che formeranno nuove squadre sul posto, alla vigilia delle gare.