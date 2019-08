Alpinista cade su Monte Rosa, morto

Un alpinista di cui non si conoscono le generalità è morto sul Monte Rosa. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla cresta Signal che porta alla Punta Gnifetti. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino piemontese che ha recuperato e trasportato a valle il corpo, che era finito in un canalone sul versante settentrionale della montagna, in una zona molto impervia ed esposta a scariche di pietre. Le indagini sono affidate alla Guardia di finanza. Dopo il recupero, il corpo è stato portato nell'obitorio dell'ospedale di Domodossola (VCO). La vittima sarebbe un alpinista vercellese. L'allarme è stato dato da altri alpinisti che hanno visto l'incidente. L'uomo ha fatto un volo di diverse centinaia di metri mentre cercava di raggiungere la cresta. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Alagna e l'elisoccorso di Borgosesia che ha recuperato la salma caduta nella zona del Ghiacciaio dei Francesi, cioè la parte del Rosa che guarda verso Macugnaga (VCO).