Polstrada, quadruplicate multe velocità

(ANSA) - AOSTA, 08 AGO - Sono quasi quadruplicati - da circa 400 a oltre 1.500 - i verbali per eccesso di velocità elevati dalla polizia stradale di Aosta dall'inizio dell'anno a oggi rispetto allo stesso periodo del 2018. Un risultato ottenuto "anche grazie all'incremento del numero dei servizi programmati" fa sapere la polstrada. Il dato emerge in occasione del lancio della campagna 'Speed', programmata dal network europeo delle polizie Stradali 'Tispol' dal 12 al 18 agosto, per monitorare il rispetto dei limiti di velocità nei 31 paesi che aderiscono al piano (i membri dell'Ue, Svizzera, Norvegia, Serbia). In Valle d'Aosta sono previsti "specifici controlli attraverso l'utilizzo di tutte le apparecchiature elettroniche a disposizione dislocate in particolare lungo la tratta autostradale dell'A5 Quincinetto - traforo del Monte Bianco e le altre principali arterie stradali della regione". In generale, in Italia saranno implementati servizi con i sistemi 'Tutor' e 'Vergilius' sulle arterie autostradali e di grande comunicazione.