Fv e Pnv insieme alle comunali 2020

(ANSA) - AOSTA, 8 AGO - Area Civica-Pour Notre Vallée e Front Valdôtain, movimenti fondati rispettivamente dal presidente della Regione Antonio Fosson e dalla presidente del Consiglio Valle Emily Rini, intendono affrontare insieme la prossima scadenza elettorale delle comunali 2020. Lo annunciano in una nota congiunta. "Con l'obiettivo prioritario di dialogare e di confrontarsi con il territorio e sul territorio, - spiegano - le commissioni politiche di Area Civica-Pour Notre Vallée e del Front Valdôtain hanno costituito un gruppo di lavoro ad hoc per costruire - in maniera chiara e condivisa - un progetto serio e credibile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in programma, in primis le elezioni comunali del 2020".