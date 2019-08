Cva in piazza con 'Village energique'

Il gruppo idroelettrico valdostano Cva apre ad Aosta, per quattro giorni, il Villaggio Energique per sensibilizzare residenti e turisti sui temi dell'energia rinnovabile, del risparmio e dello sviluppo sostenibile. Dal 15 al 18 agosto, in piazza Chanoux, sarà allestito un grande spazio in cui sarà possibile, tra l'altro, sperimentare il futuro con The Edge, un'esperienza multisensoriale resa possibile da visori e sensori, oppure documentarsi nell'Expo Labenergie o provare nuove esperienze nel Labenergie experimenta. Si potranno testare le biciclette a pedalata assistita di ultima generazione, ma anche i monopattini elettrici.

Ricco il programma culturale collaterale, presentato oggi dall'amministratore delegato Enrico De Girolamo, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore regionale Renzo Testolin. In calendario, tutti i giorni alle 18, vi sono quattro appuntamenti musicali (Tamtando, Fatomatik Orchestra, Bandakadabra Orchestra e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris e il trio Ottavo Richter). Alle 21.15 sarà invece dato spazio al teatro con Livio Viano e la sua "Conquista del Cervino" e alle conferenze (Camillo Langone, Hervé Barmasse e Arianna Porcelli Safonov).