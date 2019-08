Escursionisti dispersi, trovati con Gps

Dispersi nei sentieri della zona di Sylvenoire, hanno dato l'allarme e sono stati rintracciati due ore dopo in ottime condizioni. I fatti nella serata di ieri a Aymavilles, non lontano dalla strada regionale per Cogne. Le ricerche sono scattate verso le 19.30. E' stata la stessa coppia di escursionisti a fornire le coordinate segnate da un orologio gps. Sul posto i vigili del fuoco, con le unità cinofile e il nucleo speleo alpino fluviale.