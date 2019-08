Brucia alloggio Donnas,cause accidentali

Un alloggio è bruciato la notte scorsa nel borgo di Donnas, in via Principe Tommaso. Il rogo è divampato intorno alle 23.30 e i vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 3.30 nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuna persona risulta ferita. Il proprietario, un pensionato di Donnas, ha abbandonato l'alloggio in tempo quando si è accorto delle fiamme. Nel rogo è morto però il suo cane. In base ai primi riscontri, le cause delle fiamme sono accidentali. Del caso sono stati informati anche i carabinieri.



A scatenare l'incendio potrebbe essere stato un cortocircuito ma le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. L'alloggio, che si trova al primo piano, è ora inagibile.