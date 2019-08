Pedone ucciso, arrestato carrozziere

E' un carrozziere di Chatillon, Giuseppe Aggio, di 64 anni, l'uomo arrestato dai carabinieri di Chatillon per omicidio stradale a seguito dell'investimento di un pedone di 93 anni ad Antey-Saint-André. L'anziano, Michele Di Mattia, di Torino, è morto per le gravi ferite riportate.

Dall'alcoltest è emerso che Aggio era alla guida con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l (tre volte il limite consentito). La vittima, che si trovava nel comune della Valtournenche in villeggiatura, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto anche il 118 con l'elisoccorso. E' possibile che il pm Carlo Introvigne chieda la conferma dell'arresto nell'udienza di convalida del provvedimento che dovrebbe svolgersi questa mattina.