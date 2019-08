Artigianato, inaugurata la Foire d'été

E' stata inaugurata alle 10 la 51/a edizione della Foire d'été, kermesse dedicata all'artigianato alpino che si svolge nel centro storico di Aosta. Sono quasi 450 gli espositori, con una netta predominanza nel settore tradizionale (attrezzi per l'agricoltura, lavorazioni in ferro battuto, pelle e e cuoio, mobili, vannerie, intaglio, sculture, oggetti per la casa, ceramica e vetro, oro e argento, tessuti e accessori per l'abbigliamento), che fino alle 21 presenteranno le proprie opere sui banchetti.

Il programma prevede, tra l'altro: in piazza Giovanni XXIII dimostrazioni lavorazioni di artigianato e in piazza Chanoux dimostrazioni degli antichi saperi, in piazza Roncas "Veillà di Petchou d'été" spazio dedicato ai bambini, animazione musicale a cura di cori e gruppi folkloristici itineranti, sfilata degli "Antichi Mestieri"e la tradizionale gara delle botti.