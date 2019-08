Turismo:reputazione web regioni,Vda 13/a

(ANSA) - AOSTA, 2 AGO - Con un punteggio di 97,1 la Valle d'Aosta è 13/a tra le venti regioni italiane nel 'Regional tourism reputation index', il primo rating italiano sul turismo, realizzato da Demoskopika, per analizzare gli orientamenti dei turisti reali e potenziali sul web. Guidano la classifica Trentino Alto Adige (112,5), Emilia Romagna (109,7) e Veneto (106). La chiudono Sardegna (93,3), Calabria (92,5) e Molise (91,7). In particolare, la Valle d'Aosta è 16/a per la reputazione social (Instagram, Facebook, Twitter) e 5/a per la valutazione del sistema ricettivo (Booking, Expedia, Tripadvisor). E' 16/a su Google in merito alla ricerca della keyword 'vacanze' seguita dal 'nome destinazione 2019' per ciascuna regione (come 'vacanze Valle d'Aosta 2019') e 15/a su 'Google trends' (la media dell'andamento, dal 25 marzo 2018 al 23 marzo 2019, del termine 'nome destinazione' per ciascuna regione rilevata da Google trends e categorizzata per il filtro 'viaggi').