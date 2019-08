Peduzzi vince premio Subito Gressoney

(ANSA) - AOSTA, 2 AGO - E' Paola Peduzzi, firma di primo piano de 'Il Foglio', la vincitrice del'edizione 2019 del Premio 'Subito Gressoney' in programma dal 13 al 15 settembre nella località valdostana ai piedi del Monte Rosa. "Precisione, rigore, completezza dei punti vista, senza facilonerie, senza ricalcare posizioni di comodo del momento, chiarendo ai lettori le difficoltà e le opportunità della politica internazionale.

Pur seguendo con passione i propri valori e i propri ideali, Paola non ne fa mai un recinto in cui rinchiudersi con pochi adepti, continuando invece con curiosa equanimità, a dialogare con il mondo" si legge nelle motivazioni. A consegnarle il premio sarà il presidente della giuria, Gianni Riotta, il 14 settembre alle 18.45.