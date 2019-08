Pedone ucciso, arrestato 64enne ubriaco

I carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent hanno arrestato per omicidio stradale G.A., l'uomo di 64 anni di Chatillon (Aosta) che ha investito in auto e ucciso Michele Di Mattia, il novantatreenne di Torino morto nel tardo pomeriggio di oggi ad Antey-Saint-André (Aosta).

In base agli accertamenti dei militari dell'Arma, G.A.

guidava con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l (tre volte il limite consentito) quando ha investito l'anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima si trovava nel comune della Valtournenche in villeggiatura. Il conducente dell'auto stava procedendo verso valle al momento dell'incidente. Sul posto è intervenuto anche il 118 con l'elisoccorso.