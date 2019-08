Manfrin, coop partecipino bando migranti

"Le cooperative del settore possono mostrarci che sbagliamo, partecipando al bando a fondi ridotti e mettendo nella loro opera un po' di quella umanità a più riprese vantata". Così il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, interviene in merito al bando di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

In una nota si evidenzia che "dei 444 accolti soltanto 12 hanno ottenuto lo status di rifugiato", sottolineando che il lavoro condotto per l'accoglienza "è stato dissipato, con dispendio di soldi ed energie, verso persone che non avevano alcun diritto di rimanere nel nostro Paese". "Ancora una volta la statistica ed i fatti - conclude Manfrin - risultano innegabilmente vincenti verso la retorica di chi aveva trovato nell'immigrazione un business potenzialmente senza fine".