Tavolo antiviolenza, firma Soroptimist

A un anno esatto dalla nascita della carta promossa dalla procura della Repubblica di Aosta e dalla questura per tutelare i soggetti vulnerabili dagli episodi di violenza, un altro soggetto - il primo non istituzionale - si aggiunge ai 14 enti che già l'hanno siglata. Il Soroptimist International Club Valle d'Aosta, per mano del suo presidente, Manuela Zublena, ha infatti sottoscritto il 'Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare'. "Dopo un anno - ha detto il pm Carlo Introvigne durante la cerimonia nel salone ducale del municipio di Aosta - il protocollo non si è assolutamente fermato. Periodicamente ci incontriamo con le organizzazioni firmatarie e prepariamo eventi per raggiungere la popolazione. Quello che più mi ha soddisfatto è stato l'incontro con 300 ragazzi, nel novembre 2018 a palazzo regionale, per parlare del contrasto alla violenza. Poi abbiamo avuto anche le giornate a Les Mots". "Due - ha proseguito Introvigne - sono gli ambiti di intervento. Il primo consiste nel fare rete contro la violenza, interloquendo con i vari enti. E poi ci sono le iniziative contro il cyberbullismo. E' importante che chi è vittima di violenza o che ha notizia di qualcuno vittima di violenza sappia" che ci sono persone e istituzioni "a cui può rivolgersi, e che può farlo con fiducia". Per il commissario capo della polizia Eleonora Cognigni, dirigente della squadra mobile, "il bilancio è assolutamente positivo. A furia di parlare del fenomeno ho visto un calo dei casi violenza in generale, il tavolo ha portato consapevolezza", nonostante il "sommerso" (i casi di violenza non denunciati). Per Manuela Zublena la partecipazione al gruppo di lavoro è "motivo di orgoglio ma anche uno stimolo nuovo", viene affrontato un tema "che non non era chiaramente immaginabile 26 anni fa", al momento della nascita del club in Valle d'Aosta, che si pone come obiettivo "la promozione del ruolo delle donne nella società".