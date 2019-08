Apre l'Atelier, regno imprese artigiane

Sono 51 i produttori che espongono e vendono le proprie creazioni all'Atelier des métiers, il regno delle imprese valdostane che hanno trasformato la passione per l'artigianato di tradizione in un vera e propria attività. La manifestazione si svolge nella tensostruttura di piazza Chanoux, ad Aosta, dal primo al 4 agosto (dalle ore 10 alle 22 fino al giorno 3 e dalle 10 alle 21 nella giornata conclusiva). Sono 44 i professionisti che lavorano nel solco della tradizione: dal ferro battuto (2) ai mobili (11), dall'intaglio decorativo (1) agli oggetti torniti (7), passando per le sculture (13), i tessuti e le calzature (3), le lavorazioni in pelle e cuoio (3), gli oggetti per la casa (3) e gli attrezzi agricoli (1). Altri sette realizzano produzioni in ceramica (3), rame (1), vetro (1), oro e argento (2).

L'Atelier des métiers anticipa la 51/a edizione della Foire d'été, la fiera estiva dedicata all'artigianato di tradizione, in programma sabato 3 agosto nelle vie del centro storico di Aosta.