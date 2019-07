Viérin, rilanciare rapporti con Lombardia

Riprendere e rilanciare la collaborazione tra la Valle d'Aosta e la Regione Lombardia: è l'obiettivo di un incontro a Milano tra l'assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, Laurent Viérin, l'assessore della Regione Lombardia Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda), e il sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi. "Si è trattato di un incontro molto proficuo - dichiara Viérin - e abbiamo apprezzato la totale disponibilità alla collaborazione e l'apertura alla condivisione di contenuti per sviluppare sinergie e progetti concreti tra le due Regioni. Negli anni abbiamo già lavorato su dossier comuni, in particolar modo su progetti europei approvati nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e vorremmo pertanto proseguire e rilanciare nuove possibilità". "L'incontro è stato, inoltre, l'occasione - conclude Viérin - per confermare la nostra disponibilità sul dossier delle Olimpiadi invernali del 2026 e valutare eventuali opportunità di collaborazione tra Valle d'Aosta e Lombardia".