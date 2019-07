Scontro frontale a Nus, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 6.45 a Nus, sulla strada statale 26. Si tratta di un quarantacinquenne italiano residente in media Valle che procedeva su un'auto e del conducente (di 32 anni) e del passeggero (34) di un altro veicolo, originari della Romania e residenti del torinese. In base ai primi accertamenti, lo scontro è stato semi-frontale. Sul posto il 118, il gruppo taglio dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le condizioni dei tre feriti - che dopo l'incidente erano vigili e coscienti - sono al vaglio dei sanitari dell'ospedale Parini di Aosta. Per consentire i rilievi del caso la viabilità ha subito rallentamenti.