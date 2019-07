L'Aida nel parco del castello Gamba

La celebre opera 'Aida' di Giuseppe Verdi sarà rappresentata sabato 10 agosto nel parco del Castello Gamba di Chatillon, sede del museo regionale di arte moderna e contemporanea. Lo spettacolo, ad ingresso libero, inizierà alle 21,30. L'opera in quattro atti - composta su libretto di Antonio Ghislanzoni, così come arrangiata per voci, fiati e narratore da Marco Somadossi e Michele Fioroni - sarà interpretata dal soprano Serena Rubini (Aida), dal tenore Dario Prola (Radamès) e dal mezzo-soprano Linda Katarina Helena Giotas (Amneris), oltre che dal Corps Philharmonique de Chatillon (diretto per l'occasione da Stephanie Praduroux). La voce narrante di Luca Liffredo proporrà i passi più celebri e toccanti dell'opera, mentre l'École de Danse Val de Ballet, con la partecipazione di tre ballerine russe del Young Ballet di Mosca, eseguirà le coreografie preparate da Ekaterina Dalskaya. La rappresentazione sarà arricchita da luci ed effetti scenografici.