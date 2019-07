Fondazione comunitaria lancia bando idee

La Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta ha presentato il bando di idee per il terzo settore 'BenEureka'. L'obiettivo è di raccogliere idee progettuali - da co-finanziare fino a un massimo dell'80 per cento - sulle pari opportunità e sulla promozione umana: dalla vita indipendente delle persone con disabilità alle iniziative di scoperta e rinforzo dei linguaggi espressivi, dai progetti di sostegno alla natalità alla promozione della partecipazione alla vita sociale e scolastica. L'idea-progetto deve essere inviata entro il 6 settembre e il giorno 13 si saprà chi ha superato la fase istruttoria. I progetti saranno quindi sviluppati e, entro il 15 novembre, avviati. "L'auspicio è di finanziare pochi progetti corposi, ci aspettiamo che l'associazionismo si coalizzi", ha detto Gianni Nuti, segretario generale di Fondazione comunitaria. "Ci crediamo molto, raccogliamo circa 200 mila euro in un anno e 50 mila sono dedicati a questo bando", ha aggiunto il presidente, Pietro Passerin d'Entrèves.