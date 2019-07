Torna GiocAosta, è tempo di giocare

"E' tempo di giocare" è lo slogan dell'11/a edizione di GiocAosta, la festa del gioco in programma dall'8 all'11 agosto nel capoluogo valdostano. Oltre 300 volontari, più di 1.000 giochi in scatola e più di 200 tavoli in una ventina di luoghi del centro storico sono i numeri di un "appuntamento pensato per ragazzi e adulti". Le novità: oltre al padiglione in piazza Chanoux (la più grande ludoteca d'Italia), un'altra tensostruttura sarà allestita in piazza Narbonne per i tornei; inoltre in base alla formula 'Giocare dappertutto' saranno organizzati giochi in luoghi suggestivi come il sottotetto della Cattedrale, la cantina dell'Institut agricole regional, la Villa della Consolata, l'area megalitica, la cabinovia Aosta-Pila e altri spazi monumentali (dal museo archeologico al centro S.Benin, dal criptoportico forense alla Torre dei Balivi). "GiocAosta è un momento per incontrarsi e conoscersi, ma anche per scoprire la città" spiega Davide Jaccod, presidente di Aosta Iacta Est che organizza la manifestazione.

Tra gli appuntamenti sono previsti un gioco di ruolo diffuso nella città, la battaglia Nerf in piazza Roncas, un laboratorio per ridare vita ai vecchi giocattoli e un quiz sul 'climate challenge'. Tra i 100 appuntamenti in calendario sono confermati i giochi investigativi, i giochi giganti, videogiochi e realtà virtuale, il torneo di calciobalilla, la caccia al tesoro notturna, uno spettacolo interattivo al Theatre de la Ville, Arte in gioco all'interno delle mostre, l'osservazione del cielo e tanti tornei. "GiocAosta ha la capacità di far uscire il fanciullo che c'è in ognuno di noi, dai più piccoli ai più grandicelli" ha commentato il vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz. L'assessore regionale Laurent Viérin ha sottolineato "il ritorno turistico ed economico, oltre a quello culturale e sociale" (l'anno scorso sono state registrate 20.000 presenze) mentre l'assessore Luigi Bertschy ha annunciato che ci sarà anche uno stand con giochi sull'Europa "per costruire un percorso informativo".