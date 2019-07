Cpel boccia delibera su concorsi personale

Il Cpel ha espresso all'unanimità parere contrario alla proposta di deliberazione della Giunta regionale 'Esame di deliberazione concernente l'approvazione del piano delle procedure concorsuali o selettive uniche o interne, per la copertura dei posti dell'Amministrazione regionale e degli enti del Comparto unico per il triennio 2019/2021'. "La normativa in essere - ha detto il relatore, Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson - prevede che i Comuni esercitino, in forma associata, per il tramite della Regione, le procedure di selezione per il reclutamento del personale.

L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti locali avviene sulla base dei programmi annuali, che dovrebbero fotografare i nostri effettivi fabbisogni. Non ci dovrebbe essere poi discrezionalità da parte dell'amministrazione regionale, né sulla scelta della procedura, né sulla tempistica". "Molto poco - ha detto Grosjacques - invece è stato accolto dalla Regione nella deliberazione di Giunta in esame, così come le richieste sono state inoltre diluite negli anni, sino al 2021". Inoltre, ha aggiunto, "al legislatore si richiederà di stralciare questa regola dalle legge 6 e affidandola alle Unités des Communes o a enti locali in convenzione, ma comunque riportandolo al territorio".

Manes, Regione non ci ascolta - "Sono cinque anni che l'interlocutore cambia. E' arrivato il momento di azioni democraticamente di forza. Basterebbe che il legislatore dicesse che i parere del Cpel sono vincolanti". Lo ha detto ai sindaci il presidente del Cpel, Franco Manes. Rispetto alla proposta di Lega, Mouv' e del consigliere Claudio Restano di modifica della legge 6 del 2014 sull'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, il Consiglio permanente degli enti locali si è espresso con un parere di astensione a maggioranza (51 voti), oltre a sei favorevoli e quattro sindaci usciti dall'aula. Gli astenuti hanno espresso "apprezzamento per la proposta di legge in esame, che rappresenta un valido punto di partenza per un dibattito più ampio". Tuttavia non è "ritenuta esaustiva e completa" dato che non include "proposte modificative rispetto ad ulteriori e urgenti problematiche riscontrate nei singoli ambiti territoriali". In questo senso "non è stata accolta" né dai consiglieri firmatari né dal presidente del Consiglio Valle la richiesta di "confrontarsi" per arrivare a una "proposta completa e pienamente condivisa". I primi cittadini che hanno dato parere positivo, guidati da Tamara Lanaro (Chatillon), hanno voluto dare un "segnale alla maggioranza" regionale pur considerando "non esaustiva" la proposta di legge, a partire dalla necessità di "modifica della scelta dei segretari", con la possibilità per i comuni di deliberare sull'argomento "senza imposizioni dall'alto".