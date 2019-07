Regione, Fanizzi nuovo segretario generale

L'avvocato Stefania Fanizzi è il nuovo segretario generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La nomina è stata fatta dalla Giunta regionale. Sostituisce Luigi Malfa che è andato in pensione. Stefania Fanizzi era dirigente dell'amministrazione regionale dove ricopriva il ruolo di coordinatore del dipartimento legislativo e legale; oltre a possedere i requisiti, "ha maturato una consolidata esperienza professionale come dirigente apicale dell'Amministrazione regionale - si legge in una nota - nell'ambito degli Affari legislativi e legali sin dal 2007, dispone dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e ha svolto con risultati sempre positivi gli incarichi dirigenziali a lei assegnati".