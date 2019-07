Mostre, a Antey le opere di Louis Meynet

Si intitola 'Louis Meynet, Artisan de Montagne' la mostra promossa dall'assessorato regionale all'artigianato e allestita nella biblioteca di Antey-Saint-André nell'ambito della 25/a edizione della Fiera di Antey. Aperta dall'11 agosto al 15 ottobre (ingresso gratuito), l'esposizione "vuole ricordare uno dei più grandi scultori della nostra regione, Louis Meynet, Chevalier de l'Autonomie 2012, che ha lasciato un gran numero di opere a testimonianza di una vita dedicata all'artigianato: la sua produzione ha spaziato dall'arte sacra ai soggetti di vita pastorale e agricola, agli animali realizzati in tuttotondo o a bassorilievo", come si legge in una nota.

Saranno presentate al pubblico una quarantina di opere, tra oggetti torniti, sculture a tutto tondo e bassorilievi.