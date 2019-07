Promozione Vda all'aeroporto di Caselle

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - La promozione turistica della Valle d'Aosta sbarca all'aeroporto di Torino Caselle con l'allestimento di uno spazio pubblicitario, collocato nella nuova zona arrivi. Nei mesi di agosto e settembre vi sarà una parete personalizzata con un monitor che trasmette immagini e video dell'offerta valdostana. "Questa iniziativa - sottolinea l'assessore regionale al turismo, Laurent Viérin - è una delle tante azioni che l'assessorato sta mettendo in campo per promuovere la nostra Valle a livello nazionale e internazionale in un contesto di grande prestigio e visibilità, caratterizzato dalla presenza quotidiana di migliaia di passeggeri. La sinergia con l'aeroporto torinese proseguirà, inoltre, nei prossimi mesi con l'attivazione di nuovi servizi strategici per la destinazione Valle d'Aosta".