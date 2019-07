Viérin, a settembre 'Pacchetto turismo'

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Dopo la pausa estiva arriverà all'esame del Consiglio Valle il 'pacchetto turismo', una progetto di riforma del settore composto da tre disegni di legge. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l'assessore al turismo Laurent Viérin, rispondendo a una interrogazione del M5s. Riprenderà dunque il suo iter il testo che prevede la creazione di un ente unico di promozione turistica, già approvato dalla Giunta e successivamente ritirato durante la crisi politica. Le altre due proposte normative riguardano gli affitti brevi ("su cui c'è stato un ampio confronto con Adava, Confcommercio, Uppi, Agenti immobiliari, Host Airbnb e Celva", ha detto Viérin) e la riforma dell'imposta di soggiorno, prevedendo un'applicazione uniforme in tutti i comuni interessati. "Queste iniziative non hanno un colore politico - ha detto Viérin - vogliamo discuterle per giungere a una massima condivisione".