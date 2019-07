In diretta web primo volo gipeto Avrì

L'emozione del primo volo del piccolo gipeto chiamato Avrì va in diretta web, come in un reality. E' quanto è accaduto oggi a Valsavarenche (Aosta), nel cuore del Parco nazionale del Gran Paradiso, dove la webcam installata dai guardaparco vicino al nido ha immortalato i primi battiti d'ala dell'ultimo dei 16 gipeti nati dal 2011 nell'ambito della reintroduzione della specie. L'installazione della telecamera ha consentito di seguire l'intero processo di riproduzione: dalla costruzione del nido, alla deposizione dell'uovo, alla schiusa e alla crescita del piccolo gipeto, sino al suo involo, come viene documentato sul sito internet del Parco nella sezione GipetOnAir.