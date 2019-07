Alpages Ouverts, degustazioni e teatro

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - Mucche Ballerine, spettacolo teatrale di e con Alessandra Celesia, è la novità della ventesima edizione di Alpages Ouverts, alpeggi a porte aperte, evento che coniuga "cultura, agricoltura e turismo", ha sottolineato l'assessore Laurent Viérin presentando i sei appuntamenti in calendario tra luglio e agosto.

"Le giornate di unicità e tipicità permettono di sviluppare la conoscenza del nostro territorio anche attraverso il lavoro dei nostri allevatori che negli anni hanno saputo rinnovare e adeguare le strutture alle nuove esigenze di vita e di produttività nel rispetto della nostra cultura di montagna", ha aggiunto. A curare l'animazione della giornata è l'Associazione regionale allevatori. Si parte con le visite guidate tematiche per passare a tavola alle 12 per degustare i prodotti di alpeggio, Fontina Dop in testa. Quest'anno il menù si arricchisce con lo spezzatino e l'hamburger di carne valdostana.