Slack line e bike trail ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - Sport e spettacolo nelle piazze di Aosta: parte a fine luglio il Summer Sport, la nuova manifestazione estiva promossa dal Comune di Aosta e organizzata da Area Sport. La prima tappa è in calendario il 27 luglio, dalle 16.30, sotto l'Arco di Augusto, dove si svolgerà la gara di Slack Line, la nuova disciplina che unisce equilibrio e tecnica di evoluzioni su una fettuccia larga 5 centimetri. Il giorno successivo, nella stessa area ci saranno le esibizioni di bike trail e bike show, dando anche la possibilità ai bambini di provare le minimoto elettriche su un circuito allestito in via Garibaldi. Si dovrà poi aspettare fino al 31 agosto per l'ultimo appuntamento di Summer Sport, con l'ormai tradizionale kermesse di Asta in piazza che si svolgerà nella centrale piazza Chanoux.

"La vocazione sportiva di Aosta non è dedicata a un pubblico di nicchia o di élite, - spiega l'assessore comunale allo sport, Carlo Marzi - ma, al contrario, è aperta alla condivisione e alla diffusione della pratica sportiva".