Sanità, Pescarmona verso Asl Alessandria

E' attesa nei prossimi giorni la nomina dell'attuale direttore generale dell'azienda Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona, al vertice dell'Asl di Alessandria, sempre in qualità di commissario. Il trasferimento - secondo quanto si è appreso - potrebbe scattare dal mese di agosto.

In base alla normativa, l'incarico di facente funzioni ad Aosta spetta al più anziano tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario (quindi a quest'ultimo, Pier Eugenio Nebiolo). Poi la giunta regionale avrà 60 giorni di tempo per scegliere il nuovo direttore generale.

Pescarmona era stato nominato commissario dell'azienda sanitaria valdostana nel febbraio 2018, dopo che il Tar aveva annullato la nomina di Igor Rubbo (sentenza poi rovesciata dal Consiglio di Stato nel gennaio scorso).