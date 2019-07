Insediato ad Aosta Osservatorio legalità

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - Si è insediato ieri nel Comune di Aosta l'Osservatorio comunale permanente per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, istituito lo scorso aprile dall'assemblea civica, dopo che nel novembre del 2017 era stata approvata una mozione che lo prevedeva. L'organismo è presieduto da Sara Favre, presidente del Consiglio comunale. Ne fanno parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, il segretario generale del Comune e responsabile anticorruzione e trasparenza, i sindacati, l'Usl e l'associazione libera, un rappresentante della Giunta e tre consiglieri comunali (due di maggioranza e uno di minoranza). "Sono emersi diversi spunti interessanti per quanto riguarda le tematiche da trattare, e si è provveduto a definire in maniera chiara il perimetro d'azione dell'Osservatorio", ha spiegato Favre.