Pnv, Prezzavento e Favre coordinatori

Anita Prezzavento e Renato Favre sono stati nominati coordinatori di Pour Notre Vallée-Area civica. Il movimento, "nel ribadire totale fiducia ed appoggio al governo Fosson", ha rinnovato l'impegno "a proseguire la propria attività politica imperniata sul continuo lavoro volto a promuovere il cambiamento e la condivisione; impegno che risulterà ulteriormente rafforzato attraverso il gruppo recentemente formalizzato in Consiglio Regionale tra Pnv-Ac del Presidente della Regione Antonio Fosson e Fv della Presidente del Consiglio Emily Rini", pronto "a collaborare alla realizzazione del programma sottoscritto dall'attuale maggioranza". L'obiettivo - si legge in una nota - "resta quello di perseguire i principi fondatori ed ispiratori del Movimento con particolare riguardo ai concetti di trasparenza dell'attività amministrativa, rispetto della specificità ed unicità del popolo Valdostano, valorizzazione e salvaguardia della nostra Autonomia, pur in un contesto di grande difficoltà".