Accordo tra Forte Bard, UniTo e NatRisk

E' finalizzata allo sviluppo di attività scientifiche, didattiche e divulgative di interesse congiunto la convenzione che sarà siglata nei prossimi giorni tra il Forte di Bard, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino e il Centro Interdipartimentale sui Rischi Naturali in Ambiente Montano e Collinare (NatRisk). Responsabile scientifico dell'iniziativa è Michele Freppaz, Presidente di NatRisk: "La convenzione - sottolinea - poggia su tre elementi chiave: la didattica, il sostegno alla ricerca e la divulgazione. Su ognuno di questi tre fronti abbiamo trovato nel Forte di Bard un valido alleato. Già in passato il Forte aveva ospitato eventi che avevano visto la partecipazione dell'Università di Torino ed è una sede che ben si presta per l'organizzazione di attività didattiche e la divulgazione dei temi legati alla montagna.

Inoltre il Forte rappresenterà un'importante vetrina per la diffusione dei risultati che emergeranno dalle attività di ricerca". "Con la prossima firma della convenzione - aggiunge il Presidente dell'Associazione Forte di Bard, Ornella Badery - vogliamo che il Forte assuma un ruolo centrale rispetto alle attività di studio e ricerca legate alla montagna con particolare riferimento all'universo alpino, recuperando quelle finalità di centro di interpretazione che erano state stabilite con la sua istituzione. Studenti e ricercatori provenienti da vari paesi troveranno qui spazi idonei per attività scientifiche e didattiche, in un contesto culturale fertile con percorsi museali in linea con le tematiche oggetto di studio e analisi".