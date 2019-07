Tavolo lavoro Vda per Expo Dubai 2020

La Giunta regionale ha approvato la costituzione di un tavolo di lavoro 'inter assessorile' per "valutare l'opportunità della partecipazione della Regione all'esposizione universale Expo Dubai 2020" e per "avviare le attività necessarie per l'organizzazione dell'eventuale partecipazione regionale". L'obiettivo - come si legge in una nota - è "condividere tra strutture regionali competenti per materia l'interesse rivestito dall'evento e, in caso di partecipazione, presentare organicamente l'offerta del sistema produttivo regionale a Expo Dubai 2020". "Con la costituzione di questo tavolo di lavoro - sottolinea l'assessore Laurent Viérin - intendiamo sviluppare un percorso di condivisione per analizzare la partecipazione e la presenza della Valle d'Aosta ad un evento di rilevanza mondiale. Valuteremo, insieme alle altre Regioni all'interno della Conferenza, la nostra partecipazione così da valorizzare le eccellenze territoriali".