Scuola, secondo Invalsi Vda tra le prime

La Valle d'Aosta è tra le regioni italiane con la migliore preparazione scolastica in base ai risultati delle prove Invalsi. I dati sono statiforniti dall'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan, in una conferenza stampa per fare un bilancio dell'anno scolastico appena concluso.

In particolare la Valle d'Aosta ha ottenuto il miglior risultato assoluto in Italiano nella seconda classe delle secondarie di secondo grado e in Inglese nella quinta classe delle secondarie di secondo grado (reading e listening). Tutti i punteggi risultano ampiamente al di sopra della media nazionale.

L'assessore ha anche comunicato che nella scuola primaria il 99,7% degli studenti è stato promosso mentre nella secondaria di primo grado la percentuale è stata del 96,5%.