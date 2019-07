Regione, seconda variazione bilancio

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge relativo alla Seconda variazione al bilancio di previsione per il triennio 2019/2021. Come riportato in una nota, il valore complessivo della manovra si attesta su 25,9 milioni di euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e 200 mila euro per il 2021.

"La manovra - spiega l'Assessore alle finanze, Renzo Testolin - non beneficia di nuovi fondi ma si concretizza in una ridistribuzione di risorse, consentita da economie di spesa su alcuni titoli di bilancio. La stessa ha potuto disporre, tra le altre, di risorse pari a 9,3 milioni di euro inizialmente previste in bilancio quale quota di ammortamento trentennale del disavanzo di amministrazione, oggi completamente coperto, e pertanto resesi disponibili. Utilizzando tali fondi, la variazione ha incrementato principalmente gli stanziamenti a favore degli investimenti per 4,9 milioni di euro e a favore delle attività finanziarie, nello specifico i fondi di rotazione, per 2,9 milioni di euro".

Particolare attenzione è stata riservata alla sanità pubblica, alla salute ed al benessere della persona, mediante trasferimenti correnti all'Usl della Valle d'Aosta (1,5 milioni di euro) e per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie (1,8 milioni di euro). Inoltre sono stati destinati alla finanza locale, a copertura delle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane e per la gestione dei servizi alla prima infanzia, complessivamente 2,6 milioni di euro. Inoltre fondi sono stati destinati ai Consorzi di miglioramento fondiario per contributi agli investimenti e principalmente destinati alla conclusione dei percorsi di riordino fondiario (4,5 milioni di euro). Altre voci: interventi di difesa del suolo e del territorio 550.000 euro; recupero dei beni architettonici privati ed ecclesiastici 1,3 milioni di euro; sostegno agli investimenti delle cooperative e per il rilancio di importanti iniziative nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione legata specificatamente al territorio ed alla salute 3 milioni di euro; efficientamento energetico delle abitazioni 2,5 milioni di euro. Infine al progetto del biglietto unico per i mezzi pubblici e all'avvio di alcune sperimentazioni nel trasporto pubblico sono stati destinati 1,7 milioni di euro.