Alpinista in crepaccio, recuperato corpo

E' stato recuperato il corpo privo di vita dell'alpinista polacco caduto, nel pomeriggio di giovedì, in un crepaccio alla base della parete Sud del Breithorn centrale, nel gruppo del Monte Rosa, a circa 3.900 metri di quota. Era finito a oltre 25 metri di profondità. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria di Cervinia. Sul posto hanno operato il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. Viste le dimensioni ristrette della fessura di ghiaccio, le guide hanno potuto calarsi soltanto una alla volta, procedendo in profondità aprendosi un varco con l'impiego di motosega e demolitore. Inoltre nelle vicinanze vi sono altri crepacci, non visibili né individuabili e il vento in quota era forte.