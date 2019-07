Concerti d'organo, 5 serate in Vda

(ANSA) - AOSTA, 11 LUG - La musica sacra per organo torna in Valle d'Aosta con i cinque concerti in calendario per il Festival d'orgue des alpes. Si inizia ad Arnad (21 luglio ore 21, con Francesco Di Lernia) e si prosegue a Saint-Vincent (22 luglio ore 21, con Pedro Alberto Sànchez), Courmayeur (23 luglio ore 21, con Alessio Corti), Antagnod (Ayas) (25 luglio ore 19, con Stefano Marino) e Aosta (31 luglio ore 21, con Sergio Orabona). "Con l'evento di chiusura in Cattedrale, il festival ha un posto importante nell'offerta culturale estiva della nostra città", ha detto il vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz, presentando l'iniziativa insieme al direttore artistico Paolo Bougeat.

L'iniziativa rientra nel Festival organistico del Nord ovest, organizzato dalle associazioni culturali Rapallo musica', 'Le clavier' di Aosta e 'I gaudenziani - amici della basilica di San Gaudenzio' di Novara, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. In Valle d'Aosta lo supportano i comuni che ospitano i concerti e il Consiglio regionale.