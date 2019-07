Unesco, avanza candidatura Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 9 LUG - Prosegue l'iter per il riconoscimento del Monte Bianco a patrimonio mondiale Unesco. A tal proposito l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, ha presentato a Roma il dossier al coordinamento del 'Focal Point' nazionale per l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale Unesco. "La candidatura - dichiara Chatrian - come 'Paesaggio culturale' è per il legame che il massiccio più alto d'Europa ha verso l'alpinismo e nei confronti dei rifugi di montagna, oltre a rappresentare luogo unico per la sua bellezza naturalistica e sito privilegiato per la ricerca scientifica.

L'incontro è stato molto proficuo. Siamo consapevoli che solo in sinergia con il Ministero dei Beni culturali e con i nostri partner francesi e svizzeri, riusciremo a proseguire positivamente il nostro percorso. Sappiamo bene il valore e i benefici che questo riconoscimento porterà alla Valle d'Aosta, a tutti i nostri territori di montagna e, in particolare, alla Valdigne".