Turismo, accordo Val d'Aosta-Liguria

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Accordo tra la Val d'Aosta e la Liguria, e tra Courmayeur e Portofino, siglato oggi dagli assessori regionali al Turismo e Beni culturali della Val d'Aosta Laurent Viérin e della Liguria Gianni Berrino alla presenza del sindaco di Portofino Matteo Viacava e di Courmayeur Stefano Miserocchi.

"Questo accordo tra due regioni riguarda tutte le sfaccettature del turismo, abbraccia le nostre eccellenze in tutte le loro declinazioni - ha detto Viérin -. Sarà l'esempio di come gli 'accordi di confine' possono giovare alle comunità di riferimento. Questa è una collaborazione che di fatto esiste già, che è storica e che si sta sviluppando attraverso alcune iniziative. Come il gemellaggio tra il Cristo del massiccio del Monte Rosa e il Cristo degli Abissi, che verrà perfezionato il 27 luglio a Camogli".