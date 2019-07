Gran Ballo Reale al Castello di Sarre

(ANSA) - AOSTA, 6 LUG - Il castello di Sarre aprirà le sue porte al Gran Ballo Reale ottocentesco, che si terrà sabato 13 luglio prossimo. Un evento che farà rivivere le emozioni dei balli di corte, le danze spazieranno dai più classici valzer di Strauss, Verdi, Lehar, alle famose Quadriglie, per poi passare al ritmo vivace delle Contraddanze o le incalzanti Polke o Mazurke. I ballerini indosseranno bellissimi abiti d'epoca realizzati dall'atelier Bogetti, specializzato in abiti storici.

Si potranno apprezzare le danze codificate del 1860 francese e viennese, le ceilidh e i reel scozzesi, i raffinati regency del 1810. La serata è stata organizzata dal l'assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali in collaborazione con la Compagnia Italiana di Teatro e Danza di Roma, che ha scelto la Valle d'Aosta per il suo stage estivo dal 10 al 14 luglio.