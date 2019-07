Ambulatori turisti a Cogne e Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 6 LUG - Dall'8 luglio al 31 agosto saranno attivati a Courmayeur e a Cogne due presidi medici dedicati ai turisti. Gli ambulatori si aggiungeranno al servizio di assistenza medica per i non residenti in Valle d'Aosta che prevede la possibilità di rivolgersi a un medico di assistenza primaria (medico di famiglia), il cui elenco è disponibile sul sito dell'Azienda Usl della Valle (www.ausl.vda.it). Per l'attività ambulatoriale i turisti possono anche rivolgersi alle strutture di Medicina di assistenza primaria (Map) ad accessibilità diretta. Le tariffe stabilite per le prestazioni sanitarie sono di 25 euro per le visite ambulatoriali, 50 euro per le visite domiciliari e 10 euro per le prescrizioni ripetitive.