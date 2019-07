Allarme truffe anziani,presi 43mila euro

(ANSA) - AOSTA, 06 LUG - Due persone anziane sono state truffate a Roisan e ad Aosta tra mercoledì e venerdì scorsi, con un bottino complessivo di 43 mila euro in contanti oltre a monili d'oro. A Roisan i truffatori si sono spacciati per tecnici del Comune e si sono fatti aprire la porta. Hanno gettato una fialetta puzzolente in bagno per convincere la donna, ultraottantenne, che ci fossero problemi alle fognature. L'hanno quindi invitata a mettere tutto il denaro e i gioielli in frigo prima di allontanarsi con 40 mila euro in contanti e diversi monili d'oro. Copione simile ad Aosta, dove un novantenne - in quel momento solo in casa - è stato indotto da un finto tecnico del gas a mettere in frigo il proprio denaro, circa 3.000 mila euro. In entrambi i casi indagano i carabinieri della Compagnia di Aosta.

Le forze dell'ordine chiedono la massima collaborazione di familiari e amici delle persone anziane, affinché spieghino loro di non aprire la porta a persone sconosciute e, al minimo sospetto, di allertare il 112.