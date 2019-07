Regione, 30 mln a turismo, casa e agricoltura

La Giunta regionale ha autorizzato Finaosta al trasferimento di 30 milioni di euro a tre fondi regionali: 20 milioni per la prima abitazione e il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati, 5 milioni per le attività turistico-ricettive e 5 milioni per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. "C'era un'attesa trasversale da parte di varie categorie - ha commentato l'assessore regionale alle finanze, Renzo Testolin - per questo provvedimento che ci permette di dare importanti risposte in particolare sui mutui casa dove, a luglio, saranno erogate le somme per 250 pratiche in attesa".